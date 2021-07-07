Академик рассказал, когда коронавирус перестанет «доставлять хлопоты»

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова академик РАН Виталий Зверев рассказал, когда коронавирус перестанет «доставлять хлопоты». По словам специалиста, это произойдёт примерно через год-два. Об этом он заявил в эфире телеканала «Доктор».

Специалист уточнил, что именно такое время займёт выработка иммунитета у 80% граждан страны вне зависимости от того, сколько из них вакцинируется, а сколько переболеет. По его словам, инфекция к тому времени может стать сезонной.

Всё равно она будет, как все респираторные инфекции, иметь сезонный характер. Пока она этого не имеет, — отметил Зверев.

Он также подчеркнул, что периодически вспышки коронавируса будут. Кроме того, большинство инфекций всё ещё остаются в мире, просто они не столь распространены. По его словам, единственной ликвидированной инфекцией является оспа.

Для этого понадобилось 20 лет международного напряжённого труда, когда все были согласны, когда все работали в единой команде и была надёжная вакцина. И сама оспа была только в отдельных местах на земном шаре, — добавил эксперт.

В России за минувшие сутки выявили 23 962 новых случая заражения коронавирусом. Кроме того, скончались 725 человек, что стало перерывом в череде рекордов по смертности за сутки.