В России за сутки от COVID умерли 725 человек

В России за минувшие сутки выявили 23 962 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Умерли 725 человек.

Уточняется, что заражения были выявлены в 85 регионах страны. При этом 12,3% заражённых не имели клинических проявлений болезни. За всё время пандемии COVID-19 заболели 5 682 634 россиянина.

Кроме того, за сутки скончались 725 человек, что стало перерывом в череде рекордов по смертности за сутки. 6 июля в стране от последствий коронавируса умерли 737 человек. Всего же за всё время пандемии болезнь унесла жизни 140 041 россиянина.

Что касается выздоровевших, то за минувшие 24 часа из российских больниц выписались 20 067 человек. Всего же от последствий коронавируса вылечились 5 121 919 человек.

Ранее Москва впервые с весны вошла в пятёрку регионов — лидеров по числу привитых от коронавируса жителей. Столица заняла четвёртое место в списке. На текущий день в городе привито 23,71% жителей.