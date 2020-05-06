Собянин назвал возобновление строительства способом уменьшить преступность

https://static.news.ru/photo/98f618ca-8fd0-11ea-8c6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимо возобновить работу на стройках столицы. По мнению градоначальника, это позволит избежать безработицы и роста числа преступлений.

Первая мера — это раскрытие рабочих мест, чтобы люди работали, а не сидели. На стройках занято достаточно много мигрантов, которые никуда не уехали из Москвы, находятся здесь. Их на родину не пускают, а здесь работы нет, поэтому раскрытие работы промышленных предприятий и стройки отчасти решает эту задачу, — цитирует Собянина ТАСС.

Ранее на совещании с президентом России Владимиром Путиным, градоначальник объявил о планах начать работы на стройках Москвы с 12 мая 2020 года. На сегодняшний день в столице выявлено 85 937 заболевших, 8 458 человек выздоровели, а 866 скончались от коронавируса.

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