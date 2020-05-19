Собянин сравнил ограничительные меры в Москве и Китае

https://static.news.ru/photo/80579cd4-99ea-11ea-97b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около половины жителей Москвы передвигаются по столице РФ более-менее свободно. Ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в мегаполисе нельзя назвать жёстким карантином, как было в Китае, это лайт-режим, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Посмотрите на китайцев, на наших соседей — одну из провинций: они обнаружили 45 заражённых коронавирусом — и сто миллионов человек посадили на жесточайший карантин, — рассказал чиновник в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что москвичам разрешат прогулки и занятия спортом на улице при значительном сокращении суточного прироста заражённых коронавирусом. По словам чиновника, послабления возможны, когда в столице каждые сутки будут выявляться «десятки и сотни» заболевших, а не тысячи.

Согласно данным московского оперативного штаба, за последние сутки в столице выявлено более 3,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Большинство заболевших составляют люди в возрасте до 65 лет.

Всего в столице 149,6 тысячи заразившихся. Жертвами инфекции стали 1,6 тысячи человек. Выздоровели более 31,4 тысячи.

В целом по России, согласно последним данным, выявлено 299,9 тысячи случаев заражения. Более 76 тысяч человек выздоровели, 2,8 тысячи умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты отмечают значительное снижение уровня циркуляции коронавируса в столице. Сейчас он составляет 2,6%. В Подмосковье этот показатель несколько выше — 3,9%.