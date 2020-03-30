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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин перед тем, как ввести в столице ограничительные меры согласовал их с российским лидером Владимиром Путиным.

Любой глава региона РФ в подобной ситуации находится в тесной координации с федеральными властями и главой государства. Тем более Собянин возглавляет одно из подразделений главного штаба по борьбе с коронавирусом и осуществляет координацию между регионами, — заявил Песков.

По его словам, в Москве и Подмосковье меры по борьбе с коронавирусом принимаются в интересах граждан. Они соответствуют мерам по противодействию инфекции.

На вопрос журналистов, почему в РФ не вводится режим чрезвычайного положения, Песков ответил, что власти задействовали наиболее эффективные меры для борьбы с COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что Путин проведёт совещание в режиме телеконференции с полпредами в федеральных округах.

NEWS.ru писал, что Сергей Собянин заявил, что столичные власти постепенно будут ужесточать контроль за передвижением граждан во время пандемии коронавируса. По его словам, это произойдёт по мере разработки информационных систем.

Ранее столичный градоначальник рассказал, что около 20% жителей игнорируют призывы к самоизоляции.