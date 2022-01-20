Собянин рассказал о приросте населения Москвы за 10 лет

Население Москвы за последние 10 лет возросло на 1,5 млн человек. Как доложил президенту РФ Владимиру Путину мэр столицы Сергей Собянин, об этом свидетельствуют предварительные данные всероссийской переписи населения. Трансляцию встречи ведёт телеканал «Россия 24».

Провели перепись населения, пока только предварительные итоги, но за 10 лет москвичей стало на 1,5 млн больше, приблизились вплотную к цифре в 13 млн [человек], — сказал Собянин.

Всероссийская перепись населения проходила в России с 15 октября по 14 ноября 2021 года, а в ряде труднодоступных регионов завершилась 20 декабря. В ней также принял участие президент Владимир Путин. Он зафиксировал информацию о себе на портале госуслуг и призвал граждан последовать его примеру.

При этом глава Росстата Павел Малков заявил, что ведомство собрало информацию более чем о 100% переписавшихся во время Всероссийской переписи населения. По его словам, в этих сведениях нет парадокса, потому что это «очень сырые данные» сразу из четырёх источников — от переписчиков, с портала госуслуг, анкет на режимных объектах и из административных данных. Он уточнил, что некоторые из участников передали свои данные переписчику и одновременно поучаствовали в переписи на портале госуслуг.