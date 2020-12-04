Собянин призвал москвичей не расслабляться перед началом вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей и гостей столицы не расслабляться перед началом широкомасштабной кампании по вакцинации от COVID-19.
В эфире телеканала «Россия 1» мэр также
Это большая помощь в борьбе с ковидом, потому что когда нахлёстывается эпидемия гриппа на эпидемию ковида, это совсем было бы нехорошо, — отметил Собянин.
Президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря).
4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию для работников образования, здравоохранения и сотрудников городских социальных служб. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первые часы на процедуру записалось пять тысяч человек, передавал NEWS.ru. Прививочные пункты в столице заработают 5 декабря. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что к концу следующей недели массовую вакцинацию начнут во всех регионах.