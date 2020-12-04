Собянин призвал москвичей не расслабляться перед началом вакцинации

https://static.news.ru/photo/3212006a-3665-11eb-9375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей и гостей столицы не расслабляться перед началом широкомасштабной кампании по вакцинации от COVID-19.

В эфире телеканала «Россия 1» мэр также сообщил , что около 6,5 млн москвичей уже привились от гриппа, что уберегло город от эпидемии этого заболевания.

Это большая помощь в борьбе с ковидом, потому что когда нахлёстывается эпидемия гриппа на эпидемию ковида, это совсем было бы нехорошо, — отметил Собянин.

Президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря).

4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию для работников образования, здравоохранения и сотрудников городских социальных служб. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первые часы на процедуру записалось пять тысяч человек, передавал NEWS.ru. Прививочные пункты в столице заработают 5 декабря. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что к концу следующей недели массовую вакцинацию начнут во всех регионах.