https://static.news.ru/photo/a5610b88-7013-11ea-a88b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти должны использовать выходную неделю с 28 марта по 5 апреля 2020 года как можно эффективнее для борьбы с распространением коронавируса нового типа (COVID-19), рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на координационном совете по борьбе с инфекцией.

Нам сейчас нужно использовать их (выходные. — NEWS.ru) для превентивных мер настолько эффективно, насколько это возможно, — приводит слова градоначальника ТАСС.

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Политик подписал соответствующий указ. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена, говорится в документе. Нерабочими останутся 28–29 марта и 4–5 апреля.

К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в РФ общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ в 2020 году не удастся избежать рецессии. Из-за падения цен на нефть темпы роста ВВП в 2020 году могут оказаться хуже ожидаемого прогноза, считают аналитики.

Потери национальной экономики только за одну неделю с 30 марта по 5 апреля, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, могут достигнуть 1,5% от ВВП. Простой обойдётся россиянам в сумму до 1,6 трлн рублей. В дальнейшем ВВП может упасть ещё на 3%.