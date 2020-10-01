Собянин пообещал не «затирать» ситуацию с COVID-19

https://static.news.ru/photo/4269b02e-03f8-11eb-9094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы не будут «микшировать или затирать» ситуацию с коронавирусом. С таким заявлением выступил градоначальник Сергей Собянин.

Мэр Москвы уверен, что пандемия пройдёт через несколько месяцев, передаёт РИА Новости.

В столичном оперштабе отметили, что в Москве за сутки коронавирус был обнаружен у 2424 человек. Общее число заражённых горожан с начала пандемии достигло отметки в 295 025. От коронавируса в столице за весь период распространения COVID-19 умерли 5254 человека (+24 за сутки), а выздоровел 249 861 горожанин (+1211).

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей в Москве перевести с понедельника, 5 октября, на удалённую работу 30% сотрудников из-за роста числа заболевших COVID-19. Это следует из его указа. Мера принята до 28 октября.