Общество

Собянин отметил важность опыта других стран в борьбе с COVID-19

15:48, 02 мая 2020
Фото: Xavi Bonilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что опыт зарубежных стран поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, многие государства уже прошли карантин, у некоторых пик заболевания миновал, передаёт РИА Новости.

Опыт зарубежных стран вообще для нас бесценен, потому что многие из них прошли уже пиковые значения, прошли режим карантина, многие находятся в стадии выхода из кризиса, позади такая просто национальная трагедия, — сказал градоначальник.

Он отметил, что для РФ важен опыт работы систем здравоохранения в этих странах, так как он позволяет принимать адекватные меры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в московском метро в период действия режима самоизоляции количество пассажиров снизилось в пять раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ по дезинфекции объектов столичного метрополитена. Он отметил, что общественный транспорт в городе продолжает работать в прежнем графике.

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