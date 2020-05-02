Собянин отметил важность опыта других стран в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/12d1de5a-8c74-11ea-b829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xavi Bonilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что опыт зарубежных стран поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, многие государства уже прошли карантин, у некоторых пик заболевания миновал, передаёт РИА Новости.

Опыт зарубежных стран вообще для нас бесценен, потому что многие из них прошли уже пиковые значения, прошли режим карантина, многие находятся в стадии выхода из кризиса, позади такая просто национальная трагедия, — сказал градоначальник.

Он отметил, что для РФ важен опыт работы систем здравоохранения в этих странах, так как он позволяет принимать адекватные меры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в московском метро в период действия режима самоизоляции количество пассажиров снизилось в пять раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ по дезинфекции объектов столичного метрополитена. Он отметил, что общественный транспорт в городе продолжает работать в прежнем графике.