Собянин оценил ситуацию с COVID в Москве

Столица прошла пики заболеваемости коронавирусом. Показатели снижаются пятую неделю подряд. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

В целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости, это положительно, это означает, что мы эти пики прошли, — сказал градоначальник.

Он также отметил, что количество госпитализаций снижается медленнее, чем случаев заражения. По словам мэра, у части заразившихся болезнь перетекает в сложную форму, поэтому «много госпитализаций, много людей в реанимации находятся».

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки в Москве выявлено 3425 новых случаев заражения коронавирусом. Максимальный показатель был зафиксирован 19 июня и составил 9120 случаев. Всего с начала пандемии в столице заболели около полутора миллионов человек. Из них выздоровели более 1,3 млн и 24,8 тысячи скончались, за последние сутки жертвами инфекции стали 107 жителей мегаполиса.

Ранее сообщалось, что во всех прививочных пунктах Москвы стартовала программа ревакцинации. Повторно привиться можно «Спутником V» или «Спутником Лайт». По словам зампреда правительства Татьяны Голиковой, Москва входит в число регионов, которые наиболее близки к достижению коллективного иммунитета.