Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений в Москве

https://static.news.ru/photo/bbabc318-b49e-11ea-8cca-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: mossobyanin/vk.com

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом этапе снятия введённых из-за коронавируса ограничений. С 23 июня на территории города откроются рестораны и фитнес-клубы.

Кроме того, начнут работу библиотеки, детские сады и речные трамваи, ходящие по Москве-реке, говорится на сайте градоначальника. Жители мегаполиса снова смогут пользоваться социальной инфраструктурой (детские площадки, лавочки, уличные тренажёры).

Кроме того, учитывая постепенное «открытие» регионов и близкое начало курортного сезона, мы приняли решение отменить ограничения на работу туристических агентств. Однако организация экскурсий по Москве пока ещё будет невозможна, — подчеркнул руководитель региона.

Политик отметил, что масочный и перчаточный режимы сохраняются. Многие ограничения, касающиеся индустрии развлечений, также остаются в силе.

Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжёлой борьбы с пандемией, — добавил он.

По словам Собянина, несмотря на снятие ограничений, заболеваемость коронавирусом продолжает сокращаться. Также снизилось число госпитализаций и случаев внебольничной пневмонии.

Как писал NEWS.ru, в Москве за минувшие 24 часа зафиксировали 1068 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию. Таким образом, общее число случаев коронавируса в российской столице достигло 215 014. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что три тысячи больничных коек, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, на этой неделе вернут «в нормальную работу» для оказания плановой помощи.

Коронавирусом в мире заразились почти 9 млн человек, более 468 тысяч умерли, более 4,4 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заражённых COVID-19. На первом месте США — 2 280 912 человек, на втором Бразилия — 1 083 341.