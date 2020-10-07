Собянин обсудил с губернаторами борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8ae25d80-0897-11eb-bcaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: mossobyanin/vk.com

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий Госсовет по борьбе с коронавирусом, поговорил с руководителями российских регионов о COVID-19.

Политики разговаривали о диагностике вируса, темпе и прогнозах по его распространению и амбулаторное лечение людей, переносящих заболевание легко. Кроме того, участники обсуждения обсудили загрузку медицинских учреждений, соблюдение ограничительных мер и требований по использованию средств индивидуальной защиты, говорится на сайте столичной мэрии.

Как ранее писал NEWS.ru, Собянин предупредил, что введённые в Москве ограничительные меры распространяются и на «переболевших» вирусом горожан. Он пояснил, что учёные ещё слишком мало знают о коронавирусной инфекции, неизвестно, сколько длится иммунитет к вирусу, приобретённый в результате болезни. Также пока неизвестно, много ли людей, в силу особенностей организма, не приобретают иммунитета и могут заболеть повторно.