Телеведущая Ксения Собчак подарила на день рождения своему мужу Константину Богомолову песню в исполнении Филиппа Киркорова. Видео с поздравлением появилось в Instagram режиссёра.

Именинник, которому исполнилось 46 лет, заходит в комнату в московском аэропорту, откуда он вместе с супругой собирался вылететь в Петербург, и натыкается на Киркoрова.

Певец не даёт Богoмолову опомниться от сюрприза и поёт ему песню со словами: «С днюхoй тебя, Костик дорогой! Глазами умными в глаза мне посмотри, словами нежными её заговори!»

Затем «живой подарок» обнимает мужа Сoбчак и говорит, что приехал поздравить его за тридцать километров.

Ранее сообщалось, что в новом телевизионном сезоне Первого канала, начало которого запланировано на конец августа, шоу «Док-Ток» с Ксенией Собчак и Александром Гордоном выходить уже не будет. Рейтинги передачи якобы оказались слишком низкими, и эфирное время решили заполнить чем-то другим.