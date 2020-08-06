Собчак оштрафовали за участие в акции в поддержку Сафронова

https://static.news.ru/photo/4a46a320-d7f6-11ea-8118-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Ксению Собчак на 20 тысяч рублей из-за пикетов в поддержку Ивана Сафронова.

Как сообщает ТАСС, телеведущая признана виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия

(Суд — NEWS.ru) назначил ей наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей, — сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что по закону ей грозил административный штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

7 июля на Лубянке, у здания ФСБ, прошла акция в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советника главы Роскосмоса, Ивана Сафронова. В ней участвовали журналисты известных российских изданий. Почти всех их задержали. Люди пришли стоять в пикетах (их проведение не требует никаких согласований с властями), однако их отправляли в автозак, некоторые даже не успели развернуть принесённый плакат.

Как писал NEWS.ru, Собчак пришла на акцию без плакатов, но в футболке с надписью в поддержку Сафронова. По её словам, она хотела записать здесь подводку к своей программе на YouTube. Экс-телеведущую задержали, едва она появилась на площади. Собчак отпустили через несколько часов с обязательством явиться 22 июля для составления протокола. На эту процедуру она не пришла. Документы оформили без неё.