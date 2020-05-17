Собчак обратилась к Трампу из-за поста о победе США над нацизмом

https://static.news.ru/photo/69bc05f4-9842-11ea-9836-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак призвала американского лидера Дональда Трампа уволить сотрудника Белого дома, который опубликовал пост о том, что США победили нацизм.

8 мая администрация президента США опубликовала поздравительное видео главы Белого дома Дональда Трампа о победе во Второй мировой войне. Трамп упомянул только США и Британию. Пресс-служба Белого дома продублировала поздравление без упоминания Советского Союза.

Собчак опубликовала на своём YouTube-канале видеообращение к Трампу. Журналистка не стеснялась в своём видео в выражениях.

Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша. Я живу в Москве. Москва — столица России. В прошлом моя страна называлась Советским Союзом, — обратилась ведущая к политику на английском языке.

Российская журналистка напомнила, что во время Великой Отечественной войны погибло, по разным данным, от 28 до 40 миллионов советских граждан. Они освободили Европу. А Запад предпочёл об этом забыть.

Кроме того, Собчак добавила, что автора поста, которого должны уволить, не должен расстраиваться, так как он легко найдёт работу на канале Russia Today.

Как писал NEWS.ru, бывший военный атташе США в РФ Питер Звак назвал инцидент непреднамеренным. Он подчеркнул, что Штаты не хотели принижать роль СССР в войне с гитлеровской Германией. По его словам, автор сообщения мог не осознавать вклад и жертву СССР, так как изучал историю в странах Запада.