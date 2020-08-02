Собчак назвала способ избежать второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/8cc92590-d4bf-11ea-833f-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Европейский опыт показывает, что опасность коронавируса не миновала, а угроза заразиться по-прежнему актуальна. Об этом напомнила телеведущая и активный видеоблогер Ксения Собчак.

Главный способ избежать второй волны осенью — не пренебрегать индивидуальными средствами защиты. Поэтому очень важно носить маски, заявила она.

Это единственный способ обезопасить других людей, ведь вы можете даже не знать, что являетесь переносчиком! Пожалуйста, берегите себя, — написала Собчак в Instagram.

Она подчеркнула, что «коронавирус никуда не ушёл, но все почему-то об этом забыли».

При этом, как писал NEWS.ru, Собчак иронично сравнила COVID-19 с карьерой певца Валерия Леонтьева — «вроде ещё не закончилась, но всем уже пофиг». Однако, уточнила она, это неправильный подход.

Ранее главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов назвал отказ от масок одной из главных ошибок, которую совершают россияне в период ослабления или отмены ограничений, введённых ранее из-за пандемии.