Со склада РФС была украдена тренировочная одежда

https://static.news.ru/photo/ca28fc12-75bf-11ea-9e4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сборная России по футболу/vk.com

Российский футбольный союз (РФС) обратился в правоохранительные органы по поводу пропажи экипировки со склада в Москве. Об этом заявил директор по коммуникациям организации Кирилл Мельников.

Мы обратились в правоохранительные органы, ведётся расследование, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что пропала, в основном, тренировочная экипировка: подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей. Всего не менее двух десятков позиций.

Как писал NEWS.ru, полиция разыскивает преступника, совершившего кражу из торгующего кухонной утварью магазина в Басманном районе столицы. Уточняется, что злоумышленник украл три сковороды, общая стоимость которых составила почти три тысячи рублей.