19 января 2026 в 13:43

«Снежность» к празднику или просто ужину — универсальный рецепт вкуснейшей рыбки: получается всегда

Такой рецепт дает свободу выбора: подойдет практически любое рыбное филе — от диетического минтая до благородного палтуса или сочной горбуши. В каждом случае блюдо получится разным по оттенку, но одинаково нежным и удачным.

250 г лука нарезаю полукольцами. 500 г рыбного филе (судак, палтус, минтай, горбуша) нарезаю на порционные куски. В сковороде разогреваю оливковое масло (5 мл) и обжариваю лук до мягкости и легкой прозрачности. К луку добавляю кусочки рыбы и обжариваю их на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до легкой румяности. Затем вливаю в сковороду натуральный йогурт без добавок (300 мл), добавляю соль и черный перец по вкусу. Аккуратно перемешиваю, чтобы йогурт покрыл рыбу и лук. Накрываю сковороду крышкой, убавляю огонь до минимума и томлю блюдо 15–20 минут, пока рыба не будет легко разбираться на волокна, а соус немного не загустеет. Подаю горячим, поливая соусом из сковороды, с отварным рисом или картофелем.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

