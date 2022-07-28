Владельца Snapchat оштрафовали на 1 млн рублей Владельца Snapchat оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Фото: Omar Marques/Global Look Press

Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Snap Inc. на 1 млн рублей. Как передает ТАСС, данный вердикт был вынесен разработчику мессенджера Snapchat за отказ локализовать данные российских пользователей на территории России.

Суд постановил признать виновной компанию Snap Inc. <...> и назначить компании наказание в виде штрафа 1 млн рублей, — гласит заявление судьи Тимура Вахрамеева.

Компания признана виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ «Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, хранения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России».

Американская Snap Inc. владеет мессенджером Snapchat, созданном для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Основной особенностью приложения является то, что переданные изображения доступны получателю в течение короткого времени.

С 2015 года к иностранным компаниями, не имеющим физического присутствия в стране, применяется требование о локализации баз данных россиян. Ответственность за нарушение этого закона была установлена в 2019 году: на сегодняшний день компания, не локализировавшая базы данных, может получить штраф в размере до 6 млн рублей, а в случае повторного нарушения — до 18 млн рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 млн рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.