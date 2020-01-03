Футболиста московского «Локомотива» Фёдора Смолова раскритиковали подписчики и недоброжелатели после совместного фото с внучкой первого президента России Бориса Ельцина — Марией Юмашевой.
Публика напомнила спортсмену об истории с Дианой Шурыгиной, обвинившей молодых людей в изнасиловании во время домашней вечеринки. Девушка тогда была несовершеннолетней. Родственнице известного политика сейчас 17 лет.
Ого, внучка Бориса Ельцина. Она ведь школьница, 17 лет.
Не знала, что Фёдор Михайлович — любитель отдыхать с несовершеннолетними.
Федя, помни историю с Шурыгиной.
Шурыгина стала известной на всю страну после истории с изнасилованием на даче. Эта ситуация многократно обсуждалась в телевизионных ток-шоу.
Ранее NEWS.ru писал, что российская супермодель Наталья Водянова вышла замуж за одного из самых богатых людей мира — французского миллиардера Антуана Арно. Она опубликовала в Instagram фото с Арно, отметив, что 2019 год стал для неё прекрасным и запоминающимся. Пользователи заметили на безымянном пальце Водяновой кольцо, и она ответила утвердительно на их предположения о свадьбе.
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