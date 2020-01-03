https://static.news.ru/photo/1a200f40-2eca-11ea-881c-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболиста московского «Локомотива» Фёдора Смолова раскритиковали подписчики и недоброжелатели после совместного фото с внучкой первого президента России Бориса Ельцина — Марией Юмашевой.

Публика напомнила спортсмену об истории с Дианой Шурыгиной, обвинившей молодых людей в изнасиловании во время домашней вечеринки. Девушка тогда была несовершеннолетней. Родственнице известного политика сейчас 17 лет.

Ого, внучка Бориса Ельцина. Она ведь школьница, 17 лет.

Не знала, что Фёдор Михайлович — любитель отдыхать с несовершеннолетними.

Федя, помни историю с Шурыгиной.

Шурыгина стала известной на всю страну после истории с изнасилованием на даче. Эта ситуация многократно обсуждалась в телевизионных ток-шоу.

Ранее NEWS.ru писал, что российская супермодель Наталья Водянова вышла замуж за одного из самых богатых людей мира — французского миллиардера Антуана Арно. Она опубликовала в Instagram фото с Арно, отметив, что 2019 год стал для неё прекрасным и запоминающимся. Пользователи заметили на безымянном пальце Водяновой кольцо, и она ответила утвердительно на их предположения о свадьбе.