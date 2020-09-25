СМИ: 10-летний сын Михаила Ефремова заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5a7be6ea-ff12-11ea-9c97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Младший сын актёра Михаила Ефремова 10-летний Борис заразился коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), заявил друг семьи артиста Алексей Лобарев. По его словам, ребёнок чувствует себя хорошо, температуры нет, а болезнь протекает без симптомов.

[Борис] принёс [коронавирус] из школы, где заболел кто-то из одноклассников. Все ученики сделали тесты, у Бори оказался положительный, — цитирует знакомого семьи портал StarHit.

В журнале добавили, что после этого сделать тесты пришлось супруге Михаила Софье и старшим сёстрам Бориса. По предварительным данным, анализы отрицательные. Но семья решила самоизолироваться на даче, пока мальчик не выздоровеет.

Накануне российский актёр, художественный руководитель ярославского государственного театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис заразился коронавирусной инфекцией, следует из сообщения руководителя пресс-службы театра Екатерины Анкудиновой. По её словам, в настоящее время артист госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. Известно, что Пускепалис находится в Ярославском госпитале ветеранов, где развёрнуто отделение для больных COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов заразился COVID-19. Болезнь протекает в лёгкой форме. В настоящее время чиновник перешёл на дистанционный режим работы. Руководитель республики обратился к жителям с просьбой беречь себя, своих родных и близких.