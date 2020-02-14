https://static.news.ru/photo/11ee21e8-4f1f-11ea-a9ae-fa163e074e61_660.jpg Глеб Мостовой Фото: Глеб Мостовой/vk.com

Российский военнослужащий Глеб Мостовой, вероятно, погиб в Ливии. Его похоронили 14 февраля в посёлке Акбулак в Оренбургской области.

Как сообщает Би-би-си, тело погибшего доставили из Москвы в Оренбург накануне. Журналистов на церемонию прощания не пустили. Первым о произошедшем написал портал orengrad.ru без указания имени россиянина.

По словам первого заместителя главы Акбулакского района Александра Осиповича, перед похоронами он не знал ничего об обстоятельствах случившегося с Мостовым.

Я сам не служил и не знаю, одни говорят, он погиб в Ливии, другие, что в Сирии. Но документально мы даже этого не знаем, мы много чего не знаем, — рассказал он.

При этом Осипович подчеркнул, что Мостовой не являлся наёмником, был кадровым офицером.

Ранее в Ливии погиб журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев. По данным прессы, в африканской стране мужчина работал в ЧВК Вагнера, которую связывают с Евгением Пригожиным, писал NEWS.ru.