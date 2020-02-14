Российский военнослужащий Глеб Мостовой, вероятно, погиб в Ливии. Его похоронили 14 февраля в посёлке Акбулак в Оренбургской области.
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По словам первого заместителя главы Акбулакского района Александра Осиповича, перед похоронами он не знал ничего об обстоятельствах случившегося с Мостовым.
Я сам не служил и не знаю, одни говорят, он погиб в Ливии, другие, что в Сирии. Но документально мы даже этого не знаем, мы много чего не знаем, — рассказал он.
При этом Осипович подчеркнул, что Мостовой не являлся наёмником, был кадровым офицером.
Ранее в Ливии погиб журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев. По данным прессы, в африканской стране мужчина работал в ЧВК Вагнера, которую связывают с Евгением Пригожиным, писал NEWS.ru.
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