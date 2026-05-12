Сливочные куриные котлеты теперь готовлю постоянно: и сразу пожарить, и в заморозку — в сухарях получаются особенно вкусными

Эти котлеты дома давно вытеснили все другие. Получаются очень нежными внутри, с сочной сливочной серединкой и золотистой хрустящей корочкой снаружи. А главный плюс — их удобно готовить сразу побольше: часть пожарить к ужину, а часть отправить в морозилку.

Весь секрет — в сливочном масле, которое добавляют прямо в фарш. Во время приготовления оно тает внутри котлет и делает их особенно мягкими и сочными. А панировочные сухари сверху дают ту самую аппетитную корочку, как у хороших домашних котлет из детства.

Ингредиенты

Куриный фарш — 400 г, батон — 2 толстых ломтика, молоко — 120 мл, сливочное масло — 60 г, лук — 1 шт., соль, перец, панировочные сухари.

Как готовить

Батон нужно залить молоком и слегка размять до мягкой массы. Лук мелко нарезать и обжарить на слабом огне до золотистости — именно такой лук делает вкус котлет более насыщенным и сладковатым.

В фарш добавить батон, лук и натереть на мелкой тёрке замороженное сливочное масло. Всё хорошо перемешать до однородности.

Руки лучше слегка смачивать водой, чтобы фарш не липнул. Сформированные котлеты обвалять в панировочных сухарях — благодаря этому после жарки появляется красивая румяная корочка.

Сначала котлеты быстро обжаривают на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон, не доводя до полной готовности. Затем перекладывают на противень или в форму и отправляют в духовку примерно на 20 минут при 190 градусах.

Личный опыт

Внутри котлеты остаются очень сочными и мягкими, а снаружи получается тонкая хрустящая оболочка.