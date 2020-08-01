Следствию пока не удалось установить причину смерти рэпера Картрайта

https://static.news.ru/photo/13b301a2-d3f3-11ea-bdaf-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: kkkartrait/instagram.com

Причина смерти рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) пока остаётся невыясненной. Для её установления назначена экспертиза.

По делу об убийстве Юшко назначена экспертиза. Первичная причина смерти не установлена, — цитирует РИА Новости сообщение объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Расчленённое тело музыканта было найдено в квартире в Санкт-Петербурге. Его жена Мария Кохал заявила, что рэпер умер от передозировки наркотиками. Не желая для супруга бесславной смерти, она решила придумать версию о том, что он якобы исчез, а от тела — избавиться.

По факту обнаружения останков рэпера СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, Кохал могла убить музыканта во время ссоры «неустановленным способом». Ей предъявлено обвинение.

Друг рэпера, битмейкер Young Beatzz, предположил, что Картрайт мог погибнуть в результате проведения супругой ритуального обряда. По его словам, Кохал с некоторых пор увлекалась эзотерикой и её интересы и разговоры казались пугающими.

Как ранее писал NEWS.ru, СМИ сообщили о признании Кохал своей вины в убийстве рэпера. Однако эту информацию опровергла сначала её адвокат Ирина Скурту, а затем и объединённая пресс-служба судов.