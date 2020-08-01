Следствию пока не удалось установить причину смерти рэпера Картрайта

Причина смерти рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) пока остаётся невыясненной. Для её установления назначена экспертиза.
По делу об убийстве Юшко назначена экспертиза. Первичная причина смерти не установлена, — цитирует РИА Новости сообщение объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Расчленённое тело музыканта было найдено в квартире в Санкт-Петербурге. Его жена Мария Кохал заявила, что рэпер умер от передозировки наркотиками. Не желая для супруга бесславной смерти, она решила придумать версию о том, что он якобы исчез, а от тела — избавиться.
По факту обнаружения останков рэпера СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, Кохал могла убить музыканта во время ссоры «неустановленным способом». Ей предъявлено обвинение.
Друг рэпера, битмейкер Young Beatzz, предположил, что Картрайт мог погибнуть в результате проведения супругой ритуального обряда. По его словам, Кохал с некоторых пор увлекалась эзотерикой и её интересы и разговоры казались пугающими.
Как ранее писал NEWS.ru, СМИ сообщили о признании Кохал своей вины в убийстве рэпера. Однако эту информацию опровергла сначала её адвокат Ирина Скурту, а затем и объединённая пресс-служба судов.