Следствие применило к Навальному подписку о невыезде

https://static.news.ru/photo/5c567806-c80b-11ea-ad65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СК РФ избрал подписку о невыезде в качестве меры пресечения для оппозиционного блогера Алексея Навального, обвиняемого в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

Об этом оппозиционер написал в Twitter. Навальный сообщил, что узнал о подписке о невыезде от следователя, к которому явился на допрос. Блогер также утверждает, что проводивший допрос сотрудник СК отказался вносить в протокол заявление о политическом мотиве в этом деле. Обвиняемый и его адвокаты отказались подписывать документ.

Скандал, ставший поводом для возбуждения дела, разгорелся в начале июня, вскоре после того как в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.

Ранее NEWS.ru писал, что в суд на Навального подал зять премьер-министра России Михаила Мишустина Александр Удодов. Он просит обязать оппозиционера удалить не соответствующие действительности сведения в статьях в блоге Навального, опубликовать опровержения, а также взыскать с него компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей.