Следствие применило к Навальному подписку о невыезде

СК РФ избрал подписку о невыезде в качестве меры пресечения для оппозиционного блогера Алексея Навального, обвиняемого в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Об этом оппозиционер
Скандал, ставший поводом для возбуждения дела, разгорелся в начале июня, вскоре после того как в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.
Ранее NEWS.ru писал, что в суд на Навального подал зять премьер-министра России Михаила Мишустина Александр Удодов. Он просит обязать оппозиционера удалить не соответствующие действительности сведения в статьях в блоге Навального, опубликовать опровержения, а также взыскать с него компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей.
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