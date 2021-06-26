Следствие начало проверку после вспышки COVID в детском лагере

Следственные органы начали проверку после вспышки коронавирусной инфекции на территории местного детского лагеря «Байлак» на озере Чагытай. Там заразились 66 детей и восемь сотрудников учреждения. Об этом сообщили представители регионального СУ СКР по Республике Тыва. Информацию передаёт «Интерфакс»
Следователи рассказали, что сообщение о вспышке коронавируса ранее появилось в нескольких СМИ. По данному факту в СУ СКР организовали проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
На момент вспышки, как выяснилось, в лагере находились 174 ребёнка и 33 сотрудника. Коронавирус был выявлен у 66 детей. Также инфекцией
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