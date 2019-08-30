https://static.news.ru/photo/51279910-cb04-11e9-b485-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет опубликовал специальный репортаж, посвящённый протестным акциям в столице.

Ролик под названием «Время принимать решение» сопровождается подписью, что массовые беспорядки в Москве проходят по одному и тому же сценарию, становящемуся очевидным «для следователей, которые детально вникают во все обстоятельства произошедшего».

По данным СК, четырёхминутный репортаж отвечает на вопросы о том, кто становятся участниками акций, что толкает некоторых из них на массовые беспорядки и как складывается жизнь задержанных и осуждённых по делам о митингах.

Сюжет начинается с рассказа о молодом человеке, которого посадили в тюрьму за применение насилия в отношении сотрудника ОМОНа в ходе антикоррупционного митинга в марте 2017 года. Голос за кадром отмечает, что герой «решил начать жизнь с чистого листа» и поэтому не хочет рассказывать о произошедшем.

Авторы ролика утверждают, что акции на Болотной площади, протесты 2017 года и нынешние акции организуются по одинаковым схемам. Также они привели комментарий директора НИИ социологии Марии Филь, которая считает, что митинги посещают молодые люди, у которых нет критического мышления.

Помимо этого, в репортаже говорится, что протестующие нередко не могут вспомнить, почему они начали вести себя агрессивно. При этом авторы отмечают, что «основных кукловодов» чаще всего не встретишь на митингах, им важно «правильно распределить роли и финансовые потоки».

Ранее News.ru писал, что столичные полицейские обратились к организаторам запланированной на 31 августа несанкционированной акции с призывом отказаться от её проведения, а горожан попросили воздержаться от участия в ней.