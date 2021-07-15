Российские военные стали чаще грабить и уходить в «самоволку»

Военные в 2021 году стали чаще уходить в «самоволку» и нарушать уставные правила взаимоотношений. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.

Следователи зафиксировали рост числа прeступлений против порядка пребывания на военной службе, в том числe случаев «самоволок», нарушений уставных правил взаимоотношений между воeнными.

Возросло число особо тяжких и тяжких деяний (32,6 %), преступлений, совершённых группой лиц (29,2 %), грабежей (35,5 %) и случаев вымогательства (35,4 %), — говорится в сообщении.

В то же время сокращается количество преступлений, связанных с уклонением призывников и срочников от военной службы «путём симуляции болезни или иным способом, а также преступлений против порядка подчинённости». Десять лет назад в списке разыскиваемых «дезертиров» значились 5343 военнослужащих, в настоящее время их число уменьшилось до 963. Меньше на 17,3% стало и преступлений военных против общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что абсолютное большинство граждан России считают, что престиж военных в стране растёт (53%), а служба в вооружённых силах — это «школа жизни» (67%). Такие данные приводятся в опросе, который провели социологи фонда «Общественное мнение».