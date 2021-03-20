Следователи нашли около 500 млн рублей наличными дома у Белозерцева

https://static.news.ru/photo/1d40235e-8a6d-11eb-95f0-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/sledcom.ru

В ходе обысков в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева было обнаружено порядка 500 млн рублей наличными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 млн рублей, — приводит агентство слова собеседника.

Как писал NEWS.ru, Иван Белозерцев вместе с соучастниками был задержан по делу о взяточничестве. Взятки передавались за предоставление фармацевтической компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

По предварительным данным, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.

Позднее стало известно, что Белозерцев мог получить взятку не только в виде денег, но и в виде наручных часов Breguet за 5,75 млн рублей и автомобиля Mercedes-Benz.