Скончался первый президент Бурятии Леонид Потапов

https://static.news.ru/photo/f6598d40-24a8-11eb-afce-fa163e074e61_660.jpg Леонид Потапов Фото: ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев

Первый президент Бурятии Леонид Потапов ушёл из жизни в 85 лет, сообщает правительство республики.

Действующий глава республики Алексей Цыденов принёс соболезнования родным и близким Леонида Васильевича от себя лично и от имени правительства.

Искренне скорбим об общей для всей Бурятии утрате. Светлая память о Леониде Васильевиче навсегда останется в истории Республики Бурятия и в сердцах его коллег, родных и близких, — говорится в сообщении.

Как отмечает «Мир 24», несколько дней назад Потапов был госпитализирован с коронавирусом.

Первым президентом и председателем правительства Бурятии Потапов был избран в 1994 году, переизбирался в 1998 и 2002 годах, руководил республикой до 2007 года.

Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжёлое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий Президента Республики Бурятия продолжал трудиться на благо республики, — подчеркнул в своём обращении Цыденов.

Как писал NEWS.ru ранее, первый руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Нижегородской области Умар Идрисов умер на 67-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Имам-хатыб Нижегородской соборной мечети скончался в ночь на 8 ноября.