СК закажет к юбилею ведомства медали на 2,5 млн рублей

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Следственный комитет России планирует потратить 2,5 млн рублей на закупку медалей в честь десятилетнего юбилея ведомства.

Из данных портала госзакупок следует, что СК закажет 10 тысяч медалей по 250 рублей за штуку. В документации указано, что исполнитель заказа должен будет выполнить его в течение 30 дней с момента заключения договора.

На орденах, которые будут вручены сотрудникам ведомства, планируют выгравировать эмблему Следственного комитета, а на обратной стороне — изображение лаврового венка и дубовых листьев.

15 января Следственный комитет будет праздновать своё десятилетие. Ведомство было создано в 2011 году на базе Генпрокуратуры РФ, пишет Lenta.ru.

В августе NEWS.ru сообщал, что на федеральном портале проектов нормативных правовых актов обнародована «заготовка» приказа генпрокурора РФ Игоря Краснова о существенном усилении надзора в сфере госзакупок. Генпрокуратура отметила большое количество нарушений в этой сфере, о них также сообщала Счётная палата.

Генеральная прокуратура объявила, что намерена бороться с завышением цен, хищениями бюджетных средств, откатами и иными преступными схемами, особенно при реализации гособоронзаказа, в нацпроектах, а также в сферах ЖКХ, транспорта, энергетики, образования, здравоохранения и культуры. Особое внимание ведомство уделит закупкам, превышающим 1 млрд рублей.