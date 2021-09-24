Силовики задержали двух боевиков из банды Хаттаба и Басаева
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
08:13, 25 сентября 2021
Фото: СК РФ
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Сотрудники ФСБ, Следственного комитета, МВД и Росгвардии задержали двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба — уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Операция проведена в рамках расследования уголовного дела о вооружённом нападении на населённые пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Задержанным вменяют вооружённый мятеж, бандитизм, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Следователи установили, что в середине июля 1999 года Елакаев и Мусаев вступили в состав группировки и участвовали в тяжких и особо тяжких преступлениях.
Так, в период с 7 августа по 24 августа 1999 года боевики, вооружённые автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек, приняли активное участие в вооружённом мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации, — сообщили в СК РФ.
В Ботлихском районе Дагестана члены банды убили 33 человека и ранили 34.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге россиянина и четверых граждан Таджикистана, которые приняли идеологию террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ). Они готовили теракты и вербовали других последователей в свою ячейку.