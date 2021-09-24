16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Силовики задержали двух боевиков из банды Хаттаба и Басаева

08:13, 25 сентября 2021
Силовики задержали двух боевиков из банды Хаттаба и Басаева Фото: СК РФ
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Сотрудники ФСБ, Следственного комитета, МВД и Росгвардии задержали двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба — уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Операция проведена в рамках расследования уголовного дела о вооружённом нападении на населённые пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Задержанным вменяют вооружённый мятеж, бандитизм, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Следователи установили, что в середине июля 1999 года Елакаев и Мусаев вступили в состав группировки и участвовали в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Так, в период с 7 августа по 24 августа 1999 года боевики, вооружённые автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек, приняли активное участие в вооружённом мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации, — сообщили в СК РФ. 

В Ботлихском районе Дагестана члены банды убили 33 человека и ранили 34.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге россиянина и четверых граждан Таджикистана, которые приняли идеологию террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ). Они готовили теракты и вербовали других последователей в свою ячейку. 

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео