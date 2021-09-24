Силовики задержали двух боевиков из банды Хаттаба и Басаева

Фото: СК РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в выходные дни в Иркутской области ожидаются большие осадки в виде дождя и снега. По его словам, ливни, град и сильный ветер придут в Краснодарский край, ещё в ряде регионов прогнозируются ночные заморозки, сообщает ТАСС.

В Иркутской области <...> в некоторых районах будет установление временного снежного покрова. А на побережье Краснодарского края, на территории Сочи, с субботы прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом и...