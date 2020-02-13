https://static.news.ru/photo/7994931c-4e53-11ea-abc3-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гаврилов Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Мужчина, оставивший двух сыновей в столичном аэропорту Шереметьево, задержан следователями. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По информации ТАСС, Виктору Гаврилову вменяется оставление детей в опасности, истязание и кража.

26 января прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил двоих сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют. Личность мужчины была установлена — выяснилось, что он воспитывал сыновей в одиночестве. Мать мальчиков не жила с ними после развода с мужем и не знала о случившемся в Шереметьево. После инцидента она заявила о желании забрать сыновей.

Как писал NEWS.ru, детей передали бабушке по линии матери в Комсомольск-на-Амуре. По данным пресс-службы уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой, временная опека над мальчиками уже оформлена. Также решены вопросы с детским садом и школой, в которые будут ходить братья.