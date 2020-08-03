СК возбудил ещё одно дело за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/ec3002f4-d624-11ea-a09c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Якутские следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района за то, что он 4 мая разместил на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

Следствием продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, а также принимаются меры к установлению иных возможных эпизодов преступной деятельности подозреваемого, — сообщили в Следственном комитете РФ.

Следователи уже допросили подозреваемого и провели обыск по месту его жительства. Мужчина признался, что осознавал, кем являлся запечатлённый на фотографии человек.

Уголовное дело против него возбуждено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершённые публично).

Как писал NEWS.ru, ранее Следственный комитет РФ возбудил ещё два уголовных дела о реабилитации нацизма. Житель Кемерово 27-летний Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Кроме того, следователи вычислили 19-летнего Максима Гусева из Перми, который не позднее 2 мая разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро. Следователи уже допросили подозреваемых, провели у них обыски и теперь выполняют «иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств».