СК вернул семье погибшей журнслистки Славиной изъятые при обыске вещи

https://static.news.ru/photo/2eb17316-0982-11eb-98ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет (СК) вернул семье совершившей самоубийство Ирины Славиной изъятые во время обыска электронные носители, компьютеры и личные вещи. Об этом сообщил адвокат Александр Караваев, представляющий интересы мужа журналистки Алексея Мурахтаева.

Он уточнил, что опись изъятого состояла почти из 40 пунктов.

Следовательно, никакого доказательственного значения для уголовного дела изъятое не имеет. Это, конечно, было более-менее понятно изначально. Очевидные вопросы о необходимости проведения подобных следственных мероприятий и в такой форме — за скобками, — написал Караваев в Facebook.

При этом, уточнил он, следователи не стали возвращать мобильный телефон женщины. Какую информацию они хотят в нём найти, неизвестно, отметил юрист.

Славина была главным редактором и единственным сотрудником нижегородского онлайн-издания KozaPress. 2 октября она совершила самоубийство перед местным отделением МВД и скончалась от термических ожогов. Накануне трагедии дома у женщины прошёл обыск в рамках дела об участии в деятельности «нежелательной организации». Силовики изъяли всю технику, необходимую для работы. В Facebook журналистка оставила предсмертное послание, в котором попросила винить в её смерти Российскую Федерацию.

Вскоре в региональном управлении СК заявили, что смерть Славиной не связана с проведением следственных действий. По данным ведомства, она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой. Однако никаких объяснений, для чего потребовался обыск с изъятием имущества у человека в статусе свидетеля, не последовало.

Славиной была назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Известно, что ранее её неоднократно штрафовали за различные публикации и участие в уличных акциях.

В Совете по правам человека заявление нижегородских следователей о том, что обыски в квартире журналистки Славиной не могли подтолкнуть её к самоубийству, назвали верхом цинизма. В свою очередь профсоюз журналистов и работников СМИ потребовал от МВД, Следственного комитета и прокуратуры расследовать обстоятельства гибели женщины и наказать виновных в доведении её до самоубийства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал, что предпримет все усилия, «чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне», писал NEWS.ru.