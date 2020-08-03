СК установил участников потасовки в парке Горького в Москве

https://static.news.ru/photo/3eed369a-d57d-11ea-a32b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возбуждено уголовное дело по факту потасовки бывших десантников с омоновцами в парке Горького в Москве.

Как сообщили в столичном управлении Следственного комитета Российской Федерации, дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Отмечается, что в результате инцидента 2 августа два сотрудника Росгвардии получили телесные повреждения. В управлении СК сообщили , что следователи установили всех участников конфликта. С ними проводятся необходимые следственные действия, устанавливается полная картина произошедшего.

Драка десантников и сотрудников Росгвардии произошла в парке Горького днём 2 августа. Как передавал NEWS.ru, очевидец конфликта в парке Горького уверяет, что перед дракой правоохранители пытались задержать одного из десантников, который был в состоянии алкогольного опьянения. За него заступились его товарищи. По данным СМИ, в инциденте участвовали срочники Росгвардии и сотрудники ОМОНа.