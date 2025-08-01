Открытки на День ВДВ: поздравления с праздником для защитников Родины

Сегодня вся Россия чествует элиту армии — воинов-десантников. 2 августа 1930 года под Воронежем впервые в истории СССР с парашютами десантировались 12 бойцов, положив начало легендарным Воздушно-десантным войскам. За 95 лет ВДВ стали символом отваги, в самые трудные для страны времена действуя в соответствии с девизом «Никто, кроме нас!».
Гордитесь званием десантника! Ваша сила — в братстве, верности долгу и любви к небу. Примите искренние поздравления с праздником мужества и чести!
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Любую из этих открыток в WhatsApp или Telegram 2 августа вы можете совершенно бесплатно отправить в качестве поздравления своим родным, близким и друзьям. С Днем ВДВ!