СК РФ проверит адвоката Пашаева на причастность к мошенничеству с квартирой

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве Андрею Стрижову организовать доследственную проверку по материалам СМИ о возможной причастности юриста Эльмана Пашаева к мошенничеству с недвижимостью.

Об этом сообщила пресс-служба СК РФ. Глава ведомства распорядился изучить все обстоятельства, дать им всестороннюю правовую оценку и, при необходимости, возбудить уголовное дело.

Пашаев представлял интересы актёра Михаила Ефремова в деле о резонансном ДТП со смертельным исходом. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как писал NEWS.ru, после процесса стало известно об обвинениях в адрес адвоката со стороны семьи Кирсановых из Москвы. Члены семьи утверждают, что юрист незаконным путём лишил их квартиры. 18 сентября Пашаев был лишён статуса адвоката Советом Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания. В Министерстве юстиции посчитали, что поведение юриста содержит признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса профессиональной этики. Кроме того, в высказываниях Пашаева усмотрели пренебрежение к правилам профессии и игнорирование дисциплины, нравственности и этики.