СК РФ будет проводить онлайн-допросы

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о проекте, который позволит использовать видеосвязь для допросов или очных ставок. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

Следственные действия будут проводиться, например, при невозможности личной явки участника уголовного судопроизводства для их производства по состоянию здоровья или иным уважительным причинам, а также для необходимости обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, — объяснил идею Бастрыкин.

Такое взаимодействие удобно и для свидетелей, и для следователей. С помощью видеосвязи удастся в некоторых случаях сократить сроки следствия, и важно, что для внедрения не понадобится дополнительное финансирование.

Ранее Бастрыкин предложил блокировать сайты с информацией, которую российские власти считают запрещённой, за один-два часа. По его словам, также нужно серьёзнее подходить к профилактике экстремизма среди молодёжи, формировать у подрастающего поколения правильные ценности.