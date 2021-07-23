Глава СК предложил блокировать сайты за один-два часа

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что сайты с информацией, которую российские власти считают запрещённой, следует блокировать в течение одного-двух часов. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

Он уверен, что это поможет остановить пропаганду экстремизма и терроризма. При этом Бастрыкин признал, что на блокировку ресурсов сейчас требуется достаточно много времени.

Полагаю необходимым оптимизировать этот процесс, максимально сократив механизм межведомственного взаимодействия, чтобы при обнаружении незаконного содержимого интернет-ресурс блокировался в течение одного-двух часов, — подчеркнул он.

По его словам, также нужно серьёзнее подходить к профилактике экстремизма среди молодёжи, формировать у подрастающего поколения правильные ценности.

Ранее стало известно, что с 15 июня по 15 июля власти провели учения по отключению российского сегмента Интернета от глобальной сети. До этого зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от глобальной сети возможно, однако у властей есть план действий на этот случай. По его словам, ключевые права на управление Интернетом имеют США.