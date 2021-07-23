Глава СК предложил блокировать сайты за один-два часа
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
14:22, 25 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что сайты с информацией, которую российские власти считают запрещённой, следует блокировать в течение одного-двух часов. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
Он уверен, что это поможет остановить пропаганду экстремизма и терроризма. При этом Бастрыкин признал, что на блокировку ресурсов сейчас требуется достаточно много времени.
Полагаю необходимым оптимизировать этот процесс, максимально сократив механизм межведомственного взаимодействия, чтобы при обнаружении незаконного содержимого интернет-ресурс блокировался в течение одного-двух часов, — подчеркнул он.
По его словам, также нужно серьёзнее подходить к профилактике экстремизма среди молодёжи, формировать у подрастающего поколения правильные ценности.
Ранее стало известно, что с 15 июня по 15 июля власти провели учения по отключению российского сегмента Интернета от глобальной сети. До этого зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от глобальной сети возможно, однако у властей есть план действий на этот случай. По его словам, ключевые права на управление Интернетом имеют США.