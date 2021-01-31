Медведев признал возможным отключение РФ от Интернета

https://static.news.ru/photo/03c5917e-6449-11eb-a88a-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от Глобальной сети возможно, однако у властей есть план действий на этот случай. По его словам, ключевые права на управление Интернетом имеют США.

Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесёт голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном, — цитирует Медведева РИА Новости.

При этом он напомнил, что уже звучали угрозы отключения России от системы международных расчётов SWIFT.

Это не Интернет в чистом виде, это всё-таки такое прилагательное к банковской деятельности, но постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, — уточнил зампредседателя Совбеза.

И добавил, что при отключении Интернета «у нас не будет доступа к основным узлам этой сети». На этот случай в стране принят закон о российском сегменте интернета.

Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу, — подчеркнул Медведев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 2020 год в значительной степени повлиял на развитие российского сегмента Интернета за счёт ряда важных событий и процессов. Главными факторами для масштабных изменений стали: смена правительства России в начале года; пандемия коронавируса, ставшая причиной перевода множества процессов в онлайн-формат; налоговый манёвр для IT-компаний, который обеспечил господдержку для отрасли; развитие искусственного интеллекта; реформа институтов развития.