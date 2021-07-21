РБК: власти проверили отключение Рунета от мирового Интернета

С 15 июня по 15 июля власти провели учения по отключению российского сегмента Интернета от глобальной сети. Это следует из попавших в распоряжение РБК материалов АНО «Цифровая экономика», которая отвечает за реализацию программы «Информационная безопасность».

Подлинность документов журналистам подтвердили участники рабочей группы проекта. В тексте не указано, чем закончилась проверка, но отмечается, что отчёт будет готов до 31 августа.

По информации источника издания, в мероприятиях принимали участие МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».

Цель учений — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги ещё не подведены, предварительно учения признаны успешными, — отметил информатор.

В Минцифры не стали комментировать эту информацию, перенаправив журналистов в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, не стало подтверждать или опровергать сведения. Представители компаний — участниц учений не ответили на запросы издания.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от глобальной сети возможно, однако у властей есть план действий на этот случай. По его словам, ключевые права на управление Интернетом имеют США.