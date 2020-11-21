СК проверит семью погибшего в ДТП с Ефремовым водителя на лжесвидетельство

https://static.news.ru/photo/3a56d068-2cef-11eb-8b5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Ирина Стерхова, называющая себя гражданской женой погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова, обратилась в Следственный комитет РФ. Женщина утверждает, что семья покойного лжесвидетельствовала.

Адвокат Стерховой Вадим Никулин рассказал, что СК начал проверку по её заявлению. По его словам, клиентка считает ложными показаниями слова официальной жены Захарова Маргариты о том, что муж не жил с другой женщиной, а Стерхову никто из членов семьи водителя не знает.

Всё это, конечно, враньё, — заявил Никулин.

Представляющий интересы семьи Захарова юрист Александр Добровинский сообщил, что Маргарита была официальной женой водителя на момент его гибели.

Все суды: и Пресненский, и апелляционный, и Хамовнический пришли к одному мнению, что Ирина Стерхова не является потерпевшей. Зачем спорить с судами, тем более, что это абсолютно бесперспективно, — подчеркнул Добровинский

Один из адвокатов Ефремова Андрей Алешкин в беседе с агентством отметил, что если показания семьи Захарова будут признаны ложными, то это может быть основанием для отмены приговора актёру, передаёт ТАСС.

Ранее в отношении трёх свидетелей, которые давали показания в суде об обстоятельствах смертельного ДТП Ефремова, возбудили уголовные дела, передавал NEWS.ru. Об этом сообщили в МВД. Их свидетельства признаны заведомо ложными, пояснили в ведомстве.

Двое из них рассказывали, что стали очевидцами аварии и якобы видели, будто за рулём сидел другой человек, в то время как сам актёр после столкновения стоял рядом с машиной. Ещё один свидетель даже описал внешность незнакомого ему мужчины, который, по его словам, сел в автомобиль до аварии.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

6 ноября приговор актёру вступил в законную силу и тот был этапирован в исправительную колонию в Белгородской области