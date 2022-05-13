СК проверит посты Люси Штейн из Pussy Riot о российских военных РБК: следователи проверят посты участницы Pussy Riot Люси Штейн о российских военных

Люся Штейн / Фото Пресс-служба Басманного суда/АГН «Москва»

Следователи начали проверку публикаций в соцсетях депутата столичного района Басманный и участницы группы Pussy Riot Люси Штейн, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, Штейн подозревают в распространении заведомо ложной информации о российских военных. Причиной проверки стали публикации девушки в Twitter, содержащие недостоверные сведения о действиях российской армии.

В апреле Штейн сообщила, что уехала из России из-за военной операции на Украине. Она опубликовала видеозапись, как срезала браслет слежения, надетый на ногу. Его она носила из-за решения суда по «санитарному делу», приговор по которому вынесли в сентябре 2021 года. Тогда Штейн признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время акции протеста.

Закон о «фейковых новостях» был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 марта. Согласно положениям этого закона, лицам, распространяющим информацию, дискредитирующую российскую армию, может грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей или заключение сроком до трёх лет. Должностные лица получат штраф в сумме от 3 до 5 млн рублей либо от 5 до 10 лет колонии. Если фейк вызовет особо тяжкие последствия, срок составит от 10 до 15 лет.

По словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сейчас ведомство расследует по меньшей мере 35 уголовных дел о фейках о Вооружённых силах России, которые завели с начала военной операции. В частности, дело о фейках было возбуждено в отношении журналиста Ильи Красильщика, поводом для этого стал его пост о событиях в Буче под Киевом. Также фигурантом подобного дела стал журналист из Кемерово Андрей Новашов.