https://static.news.ru/photo/38c0f456-c006-11e9-a6bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственные комитета России сообщил, что не возбуждал и не расследует уголовное дело о приобретении жительницей Москвы лекарства для тяжелобольного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее News.ru писал, что уголовное дело о контрабанде наркотиков завели сотрудники таможенной службы на женщину, которая для больного эпилепсией сына заказала из-за рубежа запрещённый в РФ препарат «Фризиум». Об этом сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович обратился к правительству России с требованием разрешить ситуацию с получением незарегистрированных лекарств для тяжело больных детей. Он назвал задержание родителей абсолютно бесчеловечным, а также заявил о необходимости немедленных изменений в законодательстве.