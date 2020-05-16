СК опрашивает фигурантов дела о фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/a078b16a-9765-11ea-9736-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета допрашивают четырёх фигурантов уголовного дела о размещении фотографий Гитлера, Гиммлера и других нацистов на сайтах «Бессмертного полка». У них также проводятся обыски.

Известно, что к преступлению причастны граждане Украины и Эстонии, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Установлены личности причастных к этим преступлениям. Среди них: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска, — сказала Петренко.

Она отметила, что в отношении них возбуждены уголовные дела.

Злоумышленники загрузили на сайт движения «Бессмертный полк» фотографии лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Фотография последнего была подписана: «полковник Алексеев В. М.». Также на сайте «Банк памяти» появилась анкета под именем «Гитле Адоль Алоисо» с фотографией Гитлера.

Как ранее писал NEWS.ru, установлены лица, разместившие фотографии нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк». Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.