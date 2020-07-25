СК: число киберпреступлений в РФ выросло за семь лет в 20 раз

https://static.news.ru/photo/e4af29f2-ce6c-11ea-ac74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество преступлений с применением новейших информационных технологий и Интернета в России за последние семь лет увеличилось в 20 раз, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В прошлом году этот показатель в сравнении с 2018 годом увеличился почти в два раза, — сказала Петренко в интервью «Звезде».

Она отметила, что в 2019 году и за первые пять месяцев 2020 года СК расследовал более 13 тысяч киберпреступлений. В их списке преступления экстремистской направленности, мошенничество в отношении представителей старшего поколения, а также преступления по реабилитации нацизма.

Также официальный представитель ведомства рассказала, что следователи-криминалисты в своей работе активно используют спецтехнику, которая помогает извлекать из мобильных устройств удалённые ранее файлы.

В прошлом году такая техника применялась нами более 26 тысяч раз. В результате более чем в 17 тыс. случаев по 13 тыс. преступлений получена значимая для следствия информация, — сказала Петренко.

Как ранее писал NEWS.ru, злоумышленники научились пользоваться сервисами Сбербанка по открытию счетов для отправки потенциальным жертвам в нужный момент СМС-сообщения с официального номера регулятора «900» для подтверждения подлинности звонка. Об этом рассказали пользователи соцсетей. Позже информацию подтвердили сотрудники колл-центра кредитного ведомства.