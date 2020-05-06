Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

https://static.news.ru/photo/9d1d8eea-8f5a-11ea-a206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей столицы 6 мая ждут кратковременные дожди с грозами, сообщила специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По её словам, погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями, при этом воздух в Москве прогреется до 19–21 градуса, а в области — до 18–22 градусов.

Синоптик отметила, что температурный режим всё ещё превышает климатическую норму на 3-4 градуса.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление прогнозируется ниже нормы — 738 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что облачная погода с прояснениями и местами небольшие дожди ожидаются в столичном регионе в День Победы.