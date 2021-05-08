Синоптики предупредили о ветреной погоде в центре России 9 мая

https://static.news.ru/photo/bf526a6c-b04c-11eb-b2ff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики не ожидают особенного тепла в регионах центра Европейской России 9 мая. В этот день будет ветрено, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В ночь на 9 мая <...> на особое тепло рассчитывать не стоит. Южнее Москвы — в Курске, Липецке, Тамбове и Воронеже — плюс 12 — плюс 15 градусов. К тому же погода в средней полосе будет ветреной. Девятого мая в Москве ночью — дожди и порывистый ветер, — отмечает Гидрометцентр.

Синоптики уточняют, что днём 9 мая атмосферный фронт отойдёт от Москвы. Хотя местами будут прояснения, но возможен кратковременный дождь и сильный ветер.

В столичном регионе 10 мая будет без осадков, а воздух прогреется до 20 градусов.

Ранее стало известно, что в День Победы, 9 мая, жителей центральной части Европейской России ожидает потепление. Погода будет улучшаться буквально по часам, к вечеру температура воздуха будет совсем комфортной. Об этом в разговоре с журналистами сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.